В "Дії" появятся дипломы и аттестаты

В "Дії" запустят новый вид электронных документов. Станут доступны дипломы об образовании и школьные аттестаты.

Об этом сообщает министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО - со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой - в Дії", — написал он.

По его словам, сейчас идет бета-тестирование нового сервиса. К нему могут присоединиться граждане Украины, которым исполнилось 14 лет и которые имеют идентификационный код.

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"У вас могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии", — добавил Федоров.