Все разделы
Укр / Рус

В "Дії" появятся дипломы и аттестаты

Понедельник, 26 февраля 2024, 16:51 - Артур Крыжный

В "Дії" запустят новый вид электронных документов. Станут доступны дипломы об образовании и школьные аттестаты.

Об этом сообщает министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО - со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой - в Дії", — написал он.

По его словам, сейчас идет бета-тестирование нового сервиса. К нему могут присоединиться граждане Украины, которым исполнилось 14 лет и которые имеют идентификационный код.

Реклама:

"У вас могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии", — добавил Федоров.

Минцифра Дія
Реклама:
Материалы по теме
Почти 70 украинских провайдеров получили 700 тысяч евро на восстановление интернета на освобожденных территориях 26 февраля 2024, 11:10
Украинцам упростили самый сложный этап получения компенсации за разрушенное жилье 20 февраля 2024, 17:15
Федоров коммуницировал с Маском: есть алгоритм, чтобы Starlink у россиян на фронте не работал 19 февраля 2024, 18:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте