Украинцам упростили самый сложный этап получения компенсации за разрушенное жилье

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Министерство цифровой трансформации объявило, что упростило процедуру прекращения права собственности на разрушенное жилье, которая необходима для получения госкомпенсации по программе "єВідновлення".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Забронировали жилищный сертификат? Следует прекратить право собственности на уничтоженный объект. По отзывам первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Упрощаем процедуру", - заявили в министерстве.

Отныне для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, который можно получить у нотариуса или местном совете. Этот документ нужен, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала копию акта.

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Получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья можно у любого нотариуса, который имеет доступ к Реестру. Кроме этого, выписку можно получить в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.

"Прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того, как вы заключите сделку купли-продажи", - напомнили в министерстве.

Напомним:

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В "Дії" объявили о запуске нового этапа программы "єВідновлення" - теперь владельцы земельных участков могут построить новый дом на своем участке.

Экономическая правда