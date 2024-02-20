Украинцам упростили самый сложный этап получения компенсации за разрушенное жилье
Министерство цифровой трансформации объявило, что упростило процедуру прекращения права собственности на разрушенное жилье, которая необходима для получения госкомпенсации по программе "єВідновлення".
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Забронировали жилищный сертификат? Следует прекратить право собственности на уничтоженный объект. По отзывам первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Упрощаем процедуру", - заявили в министерстве.
Отныне для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, который можно получить у нотариуса или местном совете. Этот документ нужен, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала копию акта.
Получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья можно у любого нотариуса, который имеет доступ к Реестру. Кроме этого, выписку можно получить в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.
"Прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того, как вы заключите сделку купли-продажи", - напомнили в министерстве.
Напомним:
В "Дії" объявили о запуске нового этапа программы "єВідновлення" - теперь владельцы земельных участков могут построить новый дом на своем участке.
Экономическая правда