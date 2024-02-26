Почти 70 украинских провайдеров получили 700 тысяч евро на восстановление интернета на освобожденных территориях

68 интернет-провайдеров получили финансовую помощь на общую сумму в 700 тысяч евро, чтобы вернуть связь на освобожденных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Еще больше украинцев в деоккупированных городах и селах получат доступ к качественному интернету - 68 украинских операторов выиграли гранты на телеком-проекты", — говорится в сообщении.

Так, в рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA правительство Германии выделило гранты на общую сумму до 700 тысяч евро.

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Больше всего проектов будет реализовано в Киевской (16 проектов), Сумской (13 проектов), Харьковской (11 проектов) и Херсонской (6 проектов) областях.

Среди победителей 50 компаний используют технологию xPON. Эта технология устойчива к отключениям электричества и обеспечивает скорость до 1 Гбит/с.