Польские перевозчики планируют возобновить блокирование границы с Украиной – СМИ

Польские перевозчики планируют 1 марта возобновить блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной после прекращения демонстраций 16 января.

Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что перевозчики из Люблинского и Подкарпатского регионов хотят снова заблокировать переходы в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Кроме того, вероятно, расширить свои акции протеста и на пункт пропуска Медика.

"Перевозчики жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка. Они требуют восстановить обязанность украинских перевозчиков иметь разрешения с ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

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Ранее министр инфраструктуры Дариуш Климчак заверил о, что помнит о требованиях перевозчиков. Между тем транспортная отрасль ждет конкретные законодательные акты.

"Нет ни законов, ни правил. Мы имели сообщение от Министерства инфраструктуры, что будет представлен проект закона, который усилит проверки украинских перевозчиков, прошли недели - у нас нет проекта" - сказал Мацей Вронск, президент Ассоциации транспорта и логистики Польши.

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Напомним:

Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством по некоторым требованиям и приостановят свой протест.