Агроминистры ЕС обсудят протесты фермеров
Министры сельского хозяйства ЕС 26 февраля, проведут в Брюсселе встречу, на которой обсудят ситуацию в сельскохозяйственной отрасли блока и протесты фермеров, которые продолжаются уже несколько недель.
Об этом пишет DW.
Отмечается, что на встрече в Брюсселе также будут обсуждаться предложения Еврокомиссии по дальнейшему облегчению нагрузки на фермеров и сокращению их административных расходов.
В пресс-релизе к встрече говорится, что планируется "обмен идеями относительно быстрого и структурного реагирования на текущий кризис в аграрном секторе".
Фермеры во многих странах ЕС, включая Германию, протестуют против экологических норм, сокращения субсидий и бюрократии - на 26 февраля запланированы демонстрации в Европейском квартале Брюсселя.
Напомним:
25 февраля польские фермеры возобновили блокаду шести пунктов пропуска с Украиной.
В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали кукурузу из 8 полувагонов, что является четвертым случаем вмешательства в работу железнодорожного транспорта, перевозящего агропродукцию.
Экономическая правда