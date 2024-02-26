Агроминистры ЕС обсудят протесты фермеров

Министры сельского хозяйства ЕС 26 февраля, проведут в Брюсселе встречу, на которой обсудят ситуацию в сельскохозяйственной отрасли блока и протесты фермеров, которые продолжаются уже несколько недель.

Об этом пишет DW.

Отмечается, что на встрече в Брюсселе также будут обсуждаться предложения Еврокомиссии по дальнейшему облегчению нагрузки на фермеров и сокращению их административных расходов.

В пресс-релизе к встрече говорится, что планируется "обмен идеями относительно быстрого и структурного реагирования на текущий кризис в аграрном секторе".

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Фермеры во многих странах ЕС, включая Германию, протестуют против экологических норм, сокращения субсидий и бюрократии - на 26 февраля запланированы демонстрации в Европейском квартале Брюсселя.

Напомним:

25 февраля польские фермеры возобновили блокаду шести пунктов пропуска с Украиной.

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В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали кукурузу из 8 полувагонов, что является четвертым случаем вмешательства в работу железнодорожного транспорта, перевозящего агропродукцию.

Экономическая правда