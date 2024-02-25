В Польше в четвертый раз рассыпали украинскую агропродукцию

Укрзалізниця

В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали кукурузу из 8 полувагонов, что является четвертым случаем вмешательства в работу железнодорожного транспорта, перевозящего агропродукцию.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныци" на своем канале в Telegram.

Было высыпано около 180 тонн кукурузы, что является крупнейшей диверсией против украинских агропродуктов в Польше.

Инцидент произошел в 150 километрах от порта города Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши.

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В "Укрзализныце" отметили, что по факту вмешательства в работу вагонов будет соответствующее обращение в польские правоохранительные органы.

Напомним:

Около 9 часов утра 24 февраля на польской железнодорожной станции "Дорогуск" был поврежден украинский вагон с бобами.

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