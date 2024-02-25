Поляки возобновили протест на границе после паузы 24 февраля

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25 февраля польские фермеры возобновили блокаду шести пунктов пропуска с Украиной.

Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Отмечается, что польские фермеры возобновили блокаду всех пунктов пропуска с Украиной, в частности по направлениям: "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Шегини".

На пересечение границы ждут почти 2400 грузовиков.

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Наибольшая очередь наблюдается на пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное" и "Ягодин-Дорогуск"

24 февраля 2024 года в годовщину полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, символически польские протестующие временно остановили блокирование пункта пропуска "Зосин-Устилуг".

Андрей Демченко отметил, что прекращение блокирования пункта пропуска "Зосин-Устилуг" не повлияло глобально на ситуацию с пересечением, ведь этот пункт пропуска может пропускать исключительно автомобили, которые весят менее 7,5 тонн, что не позволяет проезжать большим грузовикам.

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Напомним:

Около 9 часов утра 24 февраля на польской железнодорожной станции "Дорогуск" был поврежден украинский вагон с бобами.