Китай предлагает льготы для немецких автопроизводителей, чтобы отменить тарифы ЕС на электромобили

Китай предположил, что немецкие производители роскошных автомобилей могут получить выгоду, если Берлин убедит Европейский Союз снизить тарифы на китайские электромобили.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Китай предложил снизить существующие тарифы на автомобили с большими двигателями в обмен на отмену запланированных пошлин на импорт электромобилей из этой азиатской страны. Сейчас Пекин накладывает 15% пошлину на легковые автомобили из стран ЕС.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао намекнул на возможность получения преимуществ своему немецкому коллеге Роберту Хабеку во время встречи в Пекине, сказал один из собеседников. Трехдневный визит Хабека во вторую экономику в мире состоялся через несколько недель после того, как ЕС предложил повысить тарифы на электромобили.

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Опасность для Еврокомиссии заключается в том, что Берлин, который уже выступает против тарифов, может, благодаря своей мощной автомобильной промышленности, нарушить правила и оказать давление на исполнительную власть блока и другие страны-члены, используя свой вес крупнейшей экономики ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник подчеркнул, что его правительство стремится найти решение путем переговоров. Для этого еще есть время до введения временных пошлин с 4 июля, сказал Шольц в своем выступлении на конгрессе бизнес-лобби в Берлине.

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Напомним:

Пекин хочет, чтобы ЕС отменил свои тарифы на китайские электромобили, действие которых вступит в силу до 4 июля, после того, как обе стороны договорились провести новые торговые переговоры.

Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по импорту китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.