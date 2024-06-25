Китай получил первые в истории образцы с "темной" стороны Луны

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Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" вернул первые в мире образцы с дальней стороны Луны.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что капсула с драгоценным грузом из миссии приземлилась во Внутренней Монголии на парашюте.

Китай стал первой страной, которая собрала образцы с дальней стороны Луны и вернула их на Землю, что стало знаковым достижением пекинской космической программы.

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Сообщается, что США, Китай и бывший Советский Союз уже собирали образцы, но только с ближней стороны Луны.

Миссия "Чанъэ-6", названная в честь китайской богини Луны, стартовала из провинции Хайнань на юге Китая 3 мая и приземлилась 2 июня на той стороне Луны, которая никогда не видна с Земли.

Спускаемый модуль миссии провел два дня, собирая камни и грунт из одного из старейших и крупнейших кратеров на Луне. После чего отправился к орбитальному аппарату с которым улетел на Землю.

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Новейшие образцы могут пролить свет на древние тайны ранней истории Луны и Земли. Ведь позволят точно определить время возникновения лунных кратеров.

На это десятилетие Китай запланировал еще несколько лунных миссий. Они призваны проложить путь к созданию Международной базы лунных исследований, которую он возглавит совместно с Роскосмосом, и, наконец, высадить китайского астронавта на Луну.

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Напомним:

Китай 20 марта запустил спутник, который будет действовать как связной мост между наземными операциями на Земле и будущей миссией на обратной стороне Луны, знаменуя новый этап в долгосрочных исследованиях Луны в стране.

Китай вечером 29 февраля отправил в космос свой первый спутник новой серии высокоорбитального интернета новой серии.