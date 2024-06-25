Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

США начали расследование против трех телеком-компаний КНР из-за риска шпионажа

Вторник, 25 июня 2024, 10:02 - Артур Крыжный

Администрация Байдена расследует деятельность китайских телекоммуникационных компаний China Mobile, China Telecom и China Unicom из-за риска шпионажа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти опасаются, что эти компании могут злоупотреблять доступом к американским данным, передавая их правительству Китая. Компании уже получили судебные повестки, а в отношении China Mobile и China Telecom уже проведен анализ рисков.

Хотя китайские компании имеют ограниченное присутствие в США, они все же предоставляют услуги облачного хранения и маршрутизации интернет-трафика, что дает им доступ к данным американцев.

Реклама:

Китайские компании и их американские юристы пока не комментируют ситуацию. Правительство США также отказалось от официальных комментариев. Посольство Китая в Вашингтоне выразило надежду, что США прекратят "преследование китайских компаний под фальшивыми предлогами".

По словам двух собеседников, регуляторы еще не приняли решение о том, как противодействовать потенциальной угрозе. Но, имея полномочия проверять интернет-услуги, продаваемые в США компаниями из стран-"иностранных противников", регуляторы могут блокировать транзакции, позволяющие им работать в центрах обработки данных и маршрутизировать данные для интернет-провайдеров, отметили источники.

Блокировка ключевых транзакций, в свою очередь, может ухудшить способность китайских компаний предлагать конкурентоспособные облачные и интернет-услуги глобальным клиентам, что нанесет ущерб их бизнесу, который остался в США, говорят эксперты и источники.

Реклама:

Напомним:

Google, OpenAI и другие компании США пытаются улучшить методы безопасности после резонансных случаев шпионажа.

Экономическая правда.

Китай США телеком
Реклама:
Материалы по теме
Китай предлагает льготы для немецких автопроизводителей, чтобы отменить тарифы ЕС на электромобили 24 июня 2024, 16:54
Китай хочет, чтобы ЕС отменил введение тарифов на электромобили страны 24 июня 2024, 12:37
Российская "дочка" крупнейшего банка Китая сворачивает работу с банками РФ из-за санкций 24 июня 2024, 11:57
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте