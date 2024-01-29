Как опыт "Укрэнерго" может улучшить оборонные закупки

Багаторічну очільницю напряму закупівель в "Укренерго" Марину Безрукову призначили директоркою Агенції оборонних закупівель. В умовах воєнного стану це сфера підвищеного суспільного інтересу.

Марина Безрукова керувала основними змінами в сфері закупівель в "Укренерго" з 2018-го року, спочатку як директор напрямку, а з 2019-го - як член правління компанії.

За цей час політика закупівель в "Укренерго" була суттєво змінена. Вони стали більш прозорими і конкурентними, були створені запобіжники проти корупції і шахрайства, змінено підходи до формування технічних завдань, встановлення справедливої структури ціни, налагоджено відповідальність контрагентів за неякісне і невчасне виконання зобовʼязань. Нижче я наведу цифровий вимір цих змін, але спочатку як це досягалося.

1. Якщо ви хочете, щоб закупівлі були прозорими і конкурентними, технічне завдання необхідно обговорювати з ринком. Це дає змогу побачити всю палітру можливостей і залучити до торгів максимальну кількість учасників. І це буденна практика "Укренерго".

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2. Контроль цін і робота зі структурою ціни. Ми велика енергетична компанія, яка працює з дороговартісним складним обладнанням. Тому бували випадки, коли головний прибуток контрагенти намагалися закласти у вартість обладнання, а вже роботи зі встановлення були їм не такі цікаві.

Ми знайшли, як з цим боротися: якщо структура ціни в договорах підряду виписана правильно, без перекосів - а це титанічна ретельна робота, пропускати ціни в мільйонних контрактах через сито, - то наші контракти краще захищені і підрядники розуміють, чим ризикують в разі невиконання зобовʼязань.

3. Всі, хто працюють з "Укренерго", знають, що прописані в контрактах санкції справді здійснюються, а не лише написані для галочки. Зокрема, ми використовуємо механізм оперативно-господарської санкції.

Якщо наш контрагент не виконує зобовʼязання без поважних причин, він буде позбавлений можливості працювати з "Укренерго" протягом року. Цю санкцію можна оскаржити в суді, але ніхто не намагався - бо юридично все чітко оформлено.

Також в кожному договорі прописано антикорупційне застереження - за спробу дати хабара контрагента також чекатиме бан на рік на участь в торгах.

4. Всі наші аванси ми захищаємо банківською гарантією, більше того - ми її забираємо в разі невиконання зобовʼязань. І про це знають не лише підрядники, а й банки - отримати банківську гарантію під контракт з "Укренерго" не так просто, підрядник має довести банку свою надійність.

5. Все, що може бути цифровізоване, має бути цифровізоване. За участі Марини Безрукової була проведена цифрова трансформація системи управління основними фондами – впроваджена автоматизована система ЕАМ ­(enterprise asset management) на базі IBM Maximo.

За ефективність її впровадження "Укренерго" отримала міжнародну премію від компанії ІВМ "MaximoWorld 2023" у номінації "Best Maximo Data Governance".

6. НЕК "Укренерго" однією з перших серед держкомпаній перевела всі закупівлі на платформу ProZorro, створила інститут уповноважених осіб, відповідальних за закупівлі, дирекцію з управління ланцюгами поставок з категорійним менеджментом у закупівлях, а також впровадила допоміжні функції внутрішнього аудиту та комплаєнсу.

7. Щоб все це стало можливим, люди, які працюють в закупівлях, мають поділяти спільні цінності. Насамперед це відкритість, прозорість, інноваційність та професіоналізм.

Відкритість і прозорість формують довіру, інноваційність - допомагає не стояти на місці і розвиватись. Готовність до інновацій - нерозривні з професіоналізмом, бо в нинішньому світі ефективний той, хто готовий вчитись і змінюватись.

8. Закупівля вважається успішною, коли збалансовано дотримано три критерії: ціна, якість, терміни. Не повинно бути перекосів на користь лише одного з них. Ціна - несамодостатній критерій.

Якщо певна закупівля обʼєктивно потрібна терміново - то це коштує дорожче. Якість має відповідати поставленим задачам. Збалансування цих критеріїв і протистояння тим, хто хоче, щоб переважив лише якийсь один - завжди великий виклик.

Результативність нашої закупівельної політики доводять цифри:

Під час тендерів "Укренерго" ціна на товари, роботи та послуги може знижуватись на 11-15% від попередньо запропонованої. Завдяки цьому за останні 5 років на закупівлях було заощаджено понад 1,2 млрд гривень.

За ці кошти ми збудували нові обʼєкти магістральної енергомережі, а після початку повномасштабного вторгнення – направляли на відбудову пошкодженого та знищеного обладнання.

Конкурентність та прозорість системи закупівель "Укренерго" підтверджується тим, що в середньому на кожен тендер подаються більше 2 компаній. Загалом за 5 років було укладено договори з понад 5-ма тисячами унікальних учасників.

Ці досягнення оцінені і в Україні, і закордоном:

НЕК "Укренерго" є першою в Україні, яка отримала сертифікат відповідності стандартам CIPS – Британського Інституту професійного навчання у сфері закупівель, поставок та логістики (Chartered Institute of Procurement and Supply).

Висока ефективність системи закупівель "Укренерго" зафіксована у першому в Україні огляді ефективності публічних закупівель в енергетичному секторі України, здійсненому Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD) .

Наша прозорість оцінена премією PROZORRO AWARDS 2023 в номінації "Замовник, який відкрив найбільшу кількість своїх закупівель".

Довіра партнерів до надійності і прозорості роботи компанії - це не лише номінації і премії, а й допомога міжнародних фінансових організацій. Укренерго - єдина державна компанія в Україні, яка під час повномасштабного вторгнення залучила від міжнародних банків та фінансових організацій близько 1,3 млрд доларів кредитів та грантів на відновлення енергосистеми та розбудову захисту.

Ми вдячні Марині за цю спільну подорож і впевнені, що в неї все вийде. В неї є кваліфікація і досвід, а також наполегливість запроваджувати зміни. А ми всі розуміємо, що чесні і прозорі закупівлі на оборонні потреби - це те, що необхідно для української Перемоги.