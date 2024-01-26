USAID передало "Укрэнерго" два высоковольтных трансформатора

фото: укрэнерго

Агентство США по международному развитию (USAID) передало НЭК "Укрэнерго" два высоковольтных автотрансформатора и закупило и передаст еще 16.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

"Закупка и доставка этого оборудования профинансирована правительством Соединенных Штатов через USAID и реализована в рамках USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ)", - говорится в сообщении.

Новое оборудование уже работает на объектах "Укрэнерго" в регионах, наиболее пострадавших от массированных ракетных атак прошлой зимой, добавили в компании.

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Отмечается, что два новых автотрансформатора - это первый этап проекта по гуманитарной помощи, в рамках которого USAID закупило и передаст "Укрэнерго" еще 16 автотрансформаторов.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину USAID передало "Укрэнерго" оборудование и средств индивидуальной защиты на сумму около 10 млн долларов.

Экономическая правда

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