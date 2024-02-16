Американский инвестор покупает ФК "Вест Бромвич Альбион" у китайского бизнесмена

bloomberg

Предприниматель из Флориды Шилен Патель, который занимается медицинскими технологиями, покупает английский футбольный клуб "Вест Бромвич Альбион", который играет в чемпионшипе.

Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом, Патель - еще один бизнесмен, который инвестирует в английские футбольные команды.

Компания Bilkul Football WBA LLC, контролируемая Шиленом Пателем и его отцом Кираном К. Пателем, приобретет 87,8% акций West Bromwich Albion Group Ltd. Условия сделки не разглашаются.

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По независимым оценкам, американский бизнесмен заплатил 30-35 млн фунтов стерлингов за 87,8% клуба и погасит еще около 30 млн фунтов его долгов.

С 2016 года "Вест Бромвич Альбион" принадлежит китайскому предпринимателю Лаю Гочуану. Так же, как американские инвесторы скупают доли в английских клубах, китайские инвесторы выходят из спорта в Великобритании и по всей Европе, отмечает Bloomberg.

Поглощение было одобрено Английской футбольной лигой, и сделка будет закрыта на следующей неделе, сообщили в клубе.

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Шилен Патель основал компанию Healthaxis Group, которая занимается технологиями и услугами здравоохранения. Он был совладельцем компании Visionary Healthware Group, поставщика программного обеспечения для электронных медицинских карт, которую приобрела CompuGroup Medical SE в 2010 году.

Шилен Патель также владеет миноритарным пакетом акций команды Серии А "Болонья с 2014 года.

"Вест Бромвич Альбион" занимает пятое место в чемпионшипе, что дает команде шанс на повышение в классе в прибыльную Премьер-лигу.

При этом в клубе непростая финансовая ситуация из-за долгов, накопившихся при китайском владельце.

Экономическая правда