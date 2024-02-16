Nike сократит 1600 рабочих мест – WSJ

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Nike заявила о планах сократить 2% сотрудников, то есть более 1600 рабочих мест. Таким образом компания стремится уменьшить расходы после снижения прибыли.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Генеральный директор Nike Джон Донахью заявил, что компания использует свои ресурсы для увеличения инвестиций в такие категории, как бег, женская одежда и бренд Jordan, говорится в служебной записке для сотрудников, с которой ознакомилась газета.

Ожидается, что сокращения не коснутся сотрудников магазинов и распределительных центров, а также инновационной команды компании.

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По состоянию на 31 мая 2023 года в компании работало около 83 700 сотрудников.

"Это болезненная реальность, и я не воспринимаю ее легкомысленно. Сейчас мы работаем не лучшим образом, и в конечном итоге я возлагаю ответственность за это на себя и свою команду руководителей", - отметил Донахьо в служебной записке.

Ожидается, что сокращение рабочих мест начнется в пятницу, 16 февраля, а второй этап будет завершен до конца квартала.

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В декабре компания Nike снизила свой прогноз доходов на этот год на фоне опасений, что потребители становятся более осторожными в своих расходах. Тогда компания заявила, что планирует сократить расходы на 2 миллиарда долларов в течение следующих трех лет за счет сокращения рабочих мест и оптимизации.

"Чтобы конкурировать, мы должны отредактировать, перераспределить и отказаться от менее важной работы, чтобы сосредоточиться на том, что имеет наибольшее значение", - сказал тогда Донахью.

Компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны конкурирующих брендов и беспокойством потребителей относительно ее способности поставлять инновационные продукты. В последние годы она также имела дело с раздутыми запасами, что привело к значительным скидкам на такие товары, как одежда и обувь, что нанесло ущерб прибыли.

За последние несколько месяцев Nike объявила о смене руководителей в подразделениях инноваций, дизайна, маркетинга и технологий.

Экономическая правда