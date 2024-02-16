Американський інвестор купує ФК "Вест Бромвіч Альбіон" у китайського бізнесмена

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Підприємець з Флориди Шилен Патель, який займається медичними технологіями, купує англійський футбольний клуб "Вест Бромвіч Альбіон", який грає у чемпіоншипі.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином, Патель - ще один бізнесмен, який інвестує в англійські футбольні команди.

Компанія Bilkul Football WBA LLC, контрольована Шиленом Пателем і його батьком Кіраном К. Пателем, придбає 87,8% акцій West Bromwich Albion Group Ltd. Умови угоди не розголошуються.

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За незалежними оцінками, американський бізнесмен заплатив 30-35 млн фунтів стерлінгів за 87,8% клубу і погасить ще близько 30 млн фунтів його боргів.

З 2016 року "Вест Бромвіч Альбіон" належить китайському підприємцю Лаю Гочуану. Так само, як американські інвестори скуповують частки в англійських клубах, китайські інвестори виходять зі спорту у Великій Британії та по всій Європі, зазначає Bloomberg.

Поглинання було схвалено Англійською футбольною лігою, і угода буде закрита наступного тижня, повідомили в клубі.

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Шилен Патель заснував компанію Healthaxis Group, яка займається технологіями та послугами охорони здоров'я. Він був співвласником компанії Visionary Healthware Group, постачальника програмного забезпечення для електронних медичних карток, яку придбала CompuGroup Medical SE у 2010 році.

Шилен Патель також володіє міноритарним пакетом акцій команди Серії А "Болонья з 2014 року.

"Вест Бромвіч Альбіон" посідає п'яте місце чемпіоншипі, що дає команді шанс на підвищення в класі до прибуткової Прем'єр-ліги.

При цьому у клубі непроста фінансова ситуація через борги, що накопичилися за китайського власника.

Економічна правда