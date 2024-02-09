Ученые нашли океан под льдом спутника Сатурна
Под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимас находится океан. По космическим меркам оно довольно молодой и сформировался 5-15 миллионов лет назад.
Об этом заявили ученые из Парижской обсерватории, говорится в исследовании журнала Nature.
Это открытие делает Мимас местом исследования условий, которые могли привести к формированию жизни, ведь первые живые организмы Земли возникли в первобытных морях нашей планеты миллиарды лет назад.
Это наименее вероятное место в Солнечной системе для поиска жидкой воды. Спутник имеет вид старого и неактивного, на нем огромное количество кратеров. До сих пор ничто не выдавало существования на нем океана", – сказал астроном из Парижской обсерватории Валери Лейни.
Существование океана свидетельствует о мощном источнике тепла внутри Мимаса, который и превратил лед в воду. Жидкая вода составляет более половины общего объема этого спутника.
Открытие стало возможным благодаря анализу изображений, полученных космическим кораблем NASA Cassini, исследованным Сатурном и его спутниками с 2004 по 2017 год. Наблюдая за колебаниями Мимаса на его орбите вокруг Сатурна, исследователи пришли к выводу, что он имеет либо подземный океан, либо ядро в форме мяча для регби.
Недавние исследования показали, что вращение Мимаса менялось с течением времени. Это позволило ученым объединить наблюдение Cassini с моделированием внутренней части Мимаса и его орбиты. Результаты показали, что на глубине 20-30 км под поверхностью Мимаса действительно существует океан.
То, что вода контактирует со скалистым ядром Мимаса, может "проложить путь для жизни", утверждают ученые. Однако это не значит, что оно уже существует на этом спутнике, ведь океан достаточно молод.
Мимас – это седьмой по величине спутник Сатурна, открытый в 1789 году английским астрономом Уильямом Гершелем.
Экономическая правда