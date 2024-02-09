Ученые нашли океан под льдом спутника Сатурна

Под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимас находится океан. По космическим меркам оно довольно молодой и сформировался 5-15 миллионов лет назад.

Об этом заявили ученые из Парижской обсерватории, говорится в исследовании журнала Nature.

Это открытие делает Мимас местом исследования условий, которые могли привести к формированию жизни, ведь первые живые организмы Земли возникли в первобытных морях нашей планеты миллиарды лет назад.

Это наименее вероятное место в Солнечной системе для поиска жидкой воды. Спутник имеет вид старого и неактивного, на нем огромное количество кратеров. До сих пор ничто не выдавало существования на нем океана", – сказал астроном из Парижской обсерватории Валери Лейни.

Реклама:

Существование океана свидетельствует о мощном источнике тепла внутри Мимаса, который и превратил лед в воду. Жидкая вода составляет более половины общего объема этого спутника.

Открытие стало возможным благодаря анализу изображений, полученных космическим кораблем NASA Cassini, исследованным Сатурном и его спутниками с 2004 по 2017 год. Наблюдая за колебаниями Мимаса на его орбите вокруг Сатурна, исследователи пришли к выводу, что он имеет либо подземный океан, либо ядро в форме мяча для регби.

Недавние исследования показали, что вращение Мимаса менялось с течением времени. Это позволило ученым объединить наблюдение Cassini с моделированием внутренней части Мимаса и его орбиты. Результаты показали, что на глубине 20-30 км под поверхностью Мимаса действительно существует океан.

Реклама:

То, что вода контактирует со скалистым ядром Мимаса, может "проложить путь для жизни", утверждают ученые. Однако это не значит, что оно уже существует на этом спутнике, ведь океан достаточно молод.

Мимас – это седьмой по величине спутник Сатурна, открытый в 1789 году английским астрономом Уильямом Гершелем.

Экономическая правда