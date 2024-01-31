SpaceX Маска выиграла контракт на запуск космической станции Airbus

Фото: afp

Компания Илона Маска SpaceX со своим космическим кораблем Starship выиграла контракт на запуск коммерческой космической станции Starlab, построенной европейской Airbus SE и американской Voyager Space.

Об этом пишет Bloomberg.

Сумма новой сделки не раскрывается. О создании совместного предприятия для строительства орбитальной станции компании договорились в августе 2023 года.

По словам агентства, хотя Starship все еще находится на стадии разработки, SpaceX уже подписала ряд контрактов с заказчиками на время, когда космический корабль будет готов к коммерческой эксплуатации.

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"Туристы уже покупают поездки на ракете вокруг Луны, а NASA сотрудничает со SpaceX, чтобы превратить Starship в луноход, который сможет доставлять астронавтов на поверхность Луны", - пишет Bloomberg.

В марте прошлого года Маск заявлял, что SpaceX будет готова к отправке космического корабля Starship в апреле 2023 года. В то же время он уточнял, что время старта космического корабля будет зависеть от выдачи лицензии Федеральным управлением гражданской авиации США.

Экономическая правда

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