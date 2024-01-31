SpaceX Маска выиграла контракт на запуск космической станции Airbus
Компания Илона Маска SpaceX со своим космическим кораблем Starship выиграла контракт на запуск коммерческой космической станции Starlab, построенной европейской Airbus SE и американской Voyager Space.
Об этом пишет Bloomberg.
Сумма новой сделки не раскрывается. О создании совместного предприятия для строительства орбитальной станции компании договорились в августе 2023 года.
По словам агентства, хотя Starship все еще находится на стадии разработки, SpaceX уже подписала ряд контрактов с заказчиками на время, когда космический корабль будет готов к коммерческой эксплуатации.
"Туристы уже покупают поездки на ракете вокруг Луны, а NASA сотрудничает со SpaceX, чтобы превратить Starship в луноход, который сможет доставлять астронавтов на поверхность Луны", - пишет Bloomberg.
В марте прошлого года Маск заявлял, что SpaceX будет готова к отправке космического корабля Starship в апреле 2023 года. В то же время он уточнял, что время старта космического корабля будет зависеть от выдачи лицензии Федеральным управлением гражданской авиации США.
Экономическая правда