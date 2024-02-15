Мошенники обманули украинцев на 45 миллионов, собирая средства на дроны для ВСУ

Группа мошенников обманула 92 украинцев, которые собирали средства на беспилотники для Вооруженных Сил Украины. По данным Национальной полиции, злоумышленникам удалось завладеть более 45 миллионами гривен пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Злоумышленники привлекали людей искусственно заниженной ценой на БПЛА - на 20-25% ниже рыночной. Кроме того, они действительно выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести людей в заблуждение. Впрочем, подавляющее большинство заказчиков не получили ни дронов, ни денег.

Оплата осуществлялась наличными и путем перечисления средств на собственные банковские карты, криптокошельки и счета подконтрольных им субъектов хозяйствования. Средства выводились путем фиктивного приобретения автозапчастей, текстиля, которые не поставлялись, и туристических услуг, которые не предоставлялись.

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Организовали преступную схему две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации в стране для обмана граждан. Так, в период блэкаутов они продали и не поставили 40 станций Starlink, а в период бензинового кризиса реализовывали недействительные топливные талоны. На этот раз они не поставили более 600 дронов для нужд ВСУ.

Основная организаторша длительное время скрывается за границей, однако сейчас полицейские принимают меры, чтобы объявить ее в международный розыск.

Двух других фигурантов задержали и избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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Экономическая правда