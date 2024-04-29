Конфискация росактивов в пользу Украины позволит ей вести войну как минимум до конца 2028 года

Конфискация российских активов в пользу Украины позволит вести войну по крайней мере до конца 2028 года.

Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, уже в конце 2025 года Украине понадобится новый пакет помощи, ведь та помощь, которую предоставили США и европейские союзники, иссякнет к этому времени.

"Многолетний план финансирования, наоборот, имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Кроме того, он поднял бы моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства", - пишет издание.

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Сколько Киеву понадобится в будущем, зависит от того, какую войну он будет вести. Оборонная кампания обойдется дешевле, чем попытка изгнать Россию с больших территорий. Но, учитывая, что Кремль наращивает свои военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится по меньшей мере 88 миллиардов евро в год - сумма, которые союзники выделили на 2023 год, отмечает Reuters.

Основной способ получить гораздо больше денег для Украины - мобилизовать российские активы, которые западные страны заморозили в начале войны, на сумму около 320 миллиардов долларов. Среди идей - конфискация этих активов, использование их для обеспечения кредита, который западные страны предоставят Украине, или передача Киеву процентов, которые они генерируют.

Соединенные Штаты продвигают план по сбору средств для Киева путем капитализации процентных платежей, накапливаемых в Euroclear, клиринговом центре в Бельгии, где хранится большинство активов. Специальная организация, вероятно, выпустит облигации, обеспеченные будущими процентными ставками, и выплатит полученные средства Украине. Соединенные Штаты надеются убедить своих партнеров по G7 поддержать эту идею на саммите в июне. Если бы страны гарантировали проценты от активов в течение десятилетия, они могли бы привлечь от 30 до 40 миллиардов евро.

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Агентство пишет, что хотя это и поможет, но не изменит ситуацию, поскольку такие средства будут финансировать Украину меньше чем полгода.

"Однако предоставление Киеву 320 миллиардов долларов было бы совсем другим предложением. Это позволило бы финансировать войну как минимум до конца 2028 года. Если бы воюющие стороны прекратили или заморозили конфликт до этого времени, Украина могла бы использовать часть денег на восстановление своей экономики, которое, по оценкам Всемирного банка, будет стоить 486 миллиардов долларов", - пишет Reuters.

Экономическая правда.