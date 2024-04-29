В Харькове и близлежащих районах восстановили цифровое вещание
Понедельник, 29 апреля 2024, 10:15 -
В воскресенье, 28 апреля, возобновили цифровое вещание украинских телеканалов в Харькове и близлежащих районах.
Об этом сообщила прессслужба ООО "Зеонбуд" в комментарии "Детектор медиа".
В настоящее время работают все четыре мультиплекса и распространяются программы 34 общенациональных и трех регионально-местных вещателей.
Для просмотра программ никаких перенастроек делать не нужно, каналы в сети появятся автоматически, если есть приемник Т2.
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Напомним:
Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. В результате обстрела харьковской телебашни, в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствовал сигнал цифрового ТВ.
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