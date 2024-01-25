Британский миллиардер, владелец ФК "Тоттенхэм" признал вину в финансовых махинациях

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Британский миллиардер Джо Льюис, семейный траст которого владеет лондонским футбольным клубом "Тоттенхэм Хотспур", признал себя виновным в инсайдерской торговле в суде США.

Об этом пишет BBC.

86-летнего Льюиса обвинили в том, что он передавал информацию о своих компаниях "частным пилотам, друзьям, личным помощникам и романтическим партнерам". Власти США утверждают, что мошенничество принесло ему миллионы долларов прибыли.

Льюис, состояние которого Forbes оценивает в 6,2 млрд долларов, признал себя виновным в сговоре и по двум пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами в рамках сделки с прокуратурой. Льюис основал инвестиционную компанию Tavistock Group, которая владеет долями в большом количестве компаний в сфере недвижимости, спорта, финансов, энергетики и медико-биологических наук.

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Миллиардера арестовали в июле 2023 года и обвинили по шестнадцати пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и трем пунктам обвинения в сговоре.

Прокуроры утверждали, что в период с 2013 по 2021 год он злоупотреблял своим доступом в залы заседаний корпоративных советов директоров и передавал инсайдерскую информацию своим контактам.

Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что эти "контакты" сделали миллионы долларов ставок на фондовом рынке.

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В одном случае, согласно обвинительному акту, Льюис посоветовал подруге инвестировать в биотехнологическую компанию в июле 2019 года, до обнародования результатов клинических испытаний этой компании.

Затем он якобы сам вошел в ее банковский счет и использовал 700 тыс долларов для инвестирования в компанию, получив в результате прибыль в 849 тыс долларов.

В другом случае Льюис якобы перевел своим частным пилотам Патрику О'Коннору и Брайану Воу по 500 тыс долларов на покупку акций компании, сообщив им конфиденциальную информацию.

В обвинительном заключении перечислены другие вероятные случаи, когда Льюис советовал друзьям, подругам и сотрудникам инвестировать в акции на основе инсайдерской информации.

Прокуроры также заявили, что в рамках этой схемы Льюис скрыл истинный размер своей доли в одной компании, Mirati Therapeutics.

В рамках соглашения о признании вины одна из компаний Льюиса, Broad Bay Ltd, также признала себя виновной в мошенничестве с ценными бумагами и была оштрафована на 50 млн долларов.

В среду в суде на Манхэттене Льюис признал, что знал, что поступает неправильно.

"Мне очень стыдно и я прошу прощения у суда за свое поведение", - сказал он.

Обвинения, по которым Льюис признал себя виновным, предусматривают общий максимальный срок заключения до 45 лет, хотя федеральные правила предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 18 до 24 месяцев. Соглашение о признании вины позволяет Льюису подать апелляцию, если он будет приговорен к тюремному заключению.

Льюису, который длительное время проживает на Багамских островах, условия освобождения под залог запрещают выезжать за пределы США.

Экономическая правда