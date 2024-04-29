Китайские фирмы уходят в "подполье" из-за платежей с РФ – Reuters

Производителю бытовой техники на юге Китая трудно доставлять свою продукцию в Россию не из-за проблем с гаджетами, а из-за того, что крупные банки Китая ограничивают платежи за такие операции из-за беспокойства санкциями США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Для осуществления платежей за свои электротовары базирующаяся в Гуандуне компания рассматривает возможность использования валютных брокеров, действующих вдоль границы Китая с Россией, сказал основатель компании Ван.

"Поскольку крупные банки Китая отказываются от финансирования транзакций, связанных с Россией, некоторые китайские компании обращаются в небольшие банки на границе и подпольные каналы финансирования, такие как денежные брокеры - даже используя запрещенную криптовалюту" – сообщили источники.

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Остальные полностью ушли с российского рынка, сообщили источники.

"Вы просто не можете должным образом вести бизнес, используя официальные каналы", – сказал Ван, поскольку крупным банкам теперь нужны месяцы, а не дни, чтобы провести платежи из России, что заставляет его подключаться к нетрадиционным платежным каналам или сворачивать свой бизнес.

По словам Вана, менеджер крупного государственного банка, которым он ранее пользовался, сказал Вангу, что кредитор озабочен возможными санкциями США в отношении российских транзакций.

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Банкир одного из государственных банков Большой четверки Китая заявил, что он усилил проверку связанных с Россией компаний, чтобы предотвратить риск санкций.

"Главная причина - избежать ненужных проблем", – сказал банкир, который пожелал остаться анонимным.

По словам источников, с прошлого месяца китайские банки ужесточили проверку транзакций, связанных с Россией, или вообще прекратили бизнес во избежание санкций США.

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Напомним:

Соединенные Штаты разрабатывают проект санкций, которые могут отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, чтобы заставить Пекин прекратить торговую поддержку российской военной промышленности.