Шахраї ошукали українців на 45 мільйонів, збираючи кошти на дрони для ЗСУ

Група шахраїв ошукала 92 українців, які збирали кошти на безпілотники для Збройних Сил України. За даними Національної поліції, зловмисникам вдалося заволодіти понад 45 мільйонами гривень потерпілих.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зловмисники приваблювали людей штучно заниженою ціною на БПЛА - на 20-25% нижче ринкової. Крім того, вони дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб ввести людей в оману. Втім, переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей.

Оплата здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Кошти виводились шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які не надавались.

Реклама:

Організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 станцій Starlink, а в період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони. Цього разу вони не поставили понад 600 дронів для потреб ЗСУ.

Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном, однак наразі поліцейські вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано й обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Реклама:

Економічна правда