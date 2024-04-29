Доходы лидеров энергетического сектора в прошлом году выросли на 8%: какие компании получили больше всего

Совокупный доход топ-10 компаний энергетической сферы Украины в 2023 году составил почти 750 млрд грн, что на 8% больше, чем в 2022 году (688,45 млрд грн).

Об этом говорится в рейтинге Опендатабот.

"По данным Индекса Опендатабота, лидеры энергетического комплекса Украины заработали 745,87 млрд грн в прошлом году. Это на 8% больше, чем совокупный доход этих компаний в 2022 году - 688,45 млрд грн", - говорится в сообщении.

Опендатабот

Половина компаний, попавших в топ - государственные, еще 4 принадлежат группе СКМ Рината Ахметова. Отмечается, что 8 компаний из топа занимаются производством и торговлей электроэнергии, а еще две - торговлей газом.

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Лидером группы второй год подряд стала компания "Д.Трейдинг", которая входит в группу СКМ. В прошлом году доход предприятия увеличился на 15%, до 165,65 млрд грн. При этом чистая прибыль увеличилась на 30% в 2023 году.

По данным "Опендатабот", наибольший прирост дохода удалось получить двум другим компаниям Рината Ахметова. Так, компания "Киевские энергетические услуги" увеличила свой доход в 1,5 раза, а компания "Днепровские энергетические услуги" - на треть по сравнению с 2022 годом. "Днепровские энергетические услуги" получили наибольший прирост прибыли - в 2,5 раза - среди всех компаний, попавших в нынешний энергетический Индекс.

В то же время четвертая компания группы СКМ - ДТЭК Западэнерго - наоборот, за год на 16% уменьшила свой доход. В прошлом году предприятие получило убытки в размере 164 млн грн.

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В целом совокупный доход 4 компаний, принадлежащих Ринату Ахметову, составил 262,48 млрд грн в 2023 году. Это 35% совокупного дохода топ-10 энергетического Индекса Опендатабота.

Опендатабот

В рейтинг лучших компаний в сфере энергетики вошло 5 компаний, которыми владеет государство, однако только двум удалось увеличить свой доход в прошлом году. Так, "Укргидроэнерго" увеличил свой заработок на 30%, а НАЭК "Энергоатом" - на 15%.

Компания "Укргидроэнерго" получила в 2023 году наибольшую чистую прибыль среди 10 компаний - 17,3 млрд грн, что почти в половину больше, чем в первый год полномасштабного вторжения. Доход государственного "Укрэнерго" за год почти не изменился - более 82 млрд грн.

Еще две государственные компании, которые занимаются торговлей газом, уменьшили свои доходы в 2023 до 2022 года: "Нафтогаз Украины" - на 4%, "Нафтогаз Трейдинг" - на 9%. Обе компании получили меньше прибыли в 2023 году на 10,29 млрд грн в целом.

Последнее место топа занимает ООО "Киевская областная ЭК", владельцем которой является Неля Костенко. Компания увеличила свой доход на 29%, в то же время ее прибыль уменьшилась на четверть по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.

Экономическая правда.