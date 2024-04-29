В Николаевской области в результате российской атаки повреждено промышленное предприятие

В Николаевской области днем 28 апреля российский дрон-камикадзе типа FPV повредил промышленное предприятие.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

"Вчера в 11:09 враг направил дрон-камикадзе типа FPV по территории Веснянской общины Николаевского района. В результате чего повреждения получило имущество промышленного предприятия. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним:

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За минувшие сутки российские военные 346 раз обстреливали Запорожскую область, в результате чего разрушены жилые дома, один человек получил ранения.