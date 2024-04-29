Все разделы
Укр / Рус

В Николаевской области в результате российской атаки повреждено промышленное предприятие

Понедельник, 29 апреля 2024, 09:51 - Анастасия Дячкина

В Николаевской области днем 28 апреля российский дрон-камикадзе типа FPV повредил промышленное предприятие.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

"Вчера в 11:09 враг направил дрон-камикадзе типа FPV по территории Веснянской общины Николаевского района. В результате чего повреждения получило имущество промышленного предприятия. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним:

Реклама:

За минувшие сутки российские военные 346 раз обстреливали Запорожскую область, в результате чего разрушены жилые дома, один человек получил ранения.

война предпринимательство
Реклама:
Материалы по теме
Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины – ГУР 29 апреля 2024, 09:12
Оккупанты заявили о сбитии БПЛА возле нефтебазы 28 апреля 2024, 10:00
Славянский НПЗ на Кубани прекратил работу после атак дронов СБУ 27 апреля 2024, 15:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте