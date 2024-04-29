Цены на нефть упали на 1% на фоне переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Цены на нефть упали, поскольку переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире ослабили опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1 доллар, или на 1,1%, до 88,50 доллара за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 84 цента, или на 1%, до 83,01 доллара за баррель.

Активизация усилий по прекращению огня между Израилем и Хамасом ослабила геополитическую напряженность и способствовала слабому открытию торгов в понедельник, сказал аналитик рынка IG Тони Сикамор. Делегация ХАМАСа посетит Каир в понедельник для проведения мирных переговоров.

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Министр иностранных дел Израиля заявил в субботу, что запланированное вторжение в Рафах, где находится более миллиона перемещенных палестинцев, может быть отложено в случае заключения соглашения, предусматривающего освобождение израильских заложников. Представитель Белого дома заявил, что Израиль согласился прислушаться к беспокойству США относительно гуманитарных последствий потенциального вторжения.

Также, рынки в ожидании пересмотра политики Федеральной резервной системы США 1 мая.

"Также определенную роль играют некоторые нервы в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам на этой неделе, которое, как ожидается, пройдет в более ястребином тоне", - сказал Сикамор.

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Инфляция в США выросла на 2,7% в годовом измерении, что превышает целевой показатель ФРС в 2%. Более низкая инфляция увеличила бы вероятность снижения процентных ставок, что стимулировало бы экономический рост и спрос на нефть.

Экономическая правда.