60% случаев мошенничества в соцсетях в Британии и Европе были совершены через сервисы Meta

Британская финтех-компания Revolut обнаружила, что 60% случаев мошенничества в Великобритании происходят из Facebook, Instagram и WhatsApp, что значительно превышает количество других платформ и мошенничества, совершенного по телефону.

Об этом сообщает Bloomberg.

Подобную тенденцию Revolut обнаружил и в Европе, где 61% мошенничества происходило через сервисы Meta.

Глава отдела финансовых преступлений Revolut Вуди Малуф заявил, что платформы Meta "используются как рассадник для мошенничества", и призвал клиентов Revolut избегать так называемых инвестиционных возможностей.

Реклама:

"Банки и финансовые учреждения должны быть последней, а не единственной линией защиты", - добавил он.

На этой неделе Малуф встретился вместе с руководителями отделов финансов и технологий в комитете внутренних дел Великобритании в парламенте, который тщательно изучает всплеск санкционированного мошенничества с платежами.

По данным Регулятора платежных систем, эти мошенничества обманом заставляют клиентов перевести их деньги на счета, контролируемые преступниками, и привели к убыткам почти на 500 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году.

Реклама:

Начиная с октября, платежные фирмы, которые позволяют отправлять и получать мошеннические платежи, должны возмещать жертвам, если они не докажут грубую халатность.

Экономическая правда