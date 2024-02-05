В Киеве экс-менеджер банка выманила у VIP-клиентов почти 86 миллионов

В Киеве разоблачили злоумышленницу, которая выдавала себя за работницу банка на присвоила почти 86 миллионов гривен VIP-клиентов.

Об этом сообщают пресс-службы Киевской городской прокуратуры и Полиции Киева.

Отмечается, что 38-летняя киевлянка, бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами, выманивала средства у граждан, обещая высокий доход, и присваивала их.

"После своего увольнения из банка женщина решила использовать доверие экс-клиентов в свою пользу. А чтобы избежать подозрений, мошенница арендовала помещение под настоящим банковским отделением и скрыла информацию о своем увольнении. Там женщина просила у экс-клиентов деньги в долг под проценты.

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Средства обязывалась вернуть в кратчайшие сроки, а для убедительности писала расписку. Однако после получения денег выключала телефон и исчезала", - говорится в сообщении полиции.

Одному из клиентов мошенница сообщила, что деньги ей необходимы для якобы увеличения оборотного капитала ее бизнеса, который был связан с обменом валют, и получила от него почти 32 млн грн.

Другому клиенту женщина объясняла, что деньги ей нужны для приобретения недвижимости и получила более 54 млн грн.

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Среди пострадавших были и работники МВД, поэтому к делу подключился Департамент внутренней безопасности Нацполиции. Фигурантке объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Женщина решила избежать судебных заседаний и скрыться от следствия, однако была задержана.

Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Продолжается следствие с целью установления других причастных участников к афере. Кроме того, работники внутренней безопасности активно осуществляют оперативные мероприятия для выявления других эпизодов преступной деятельности злоумышленницы.

Экономическая правда