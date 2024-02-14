К энергосистеме после ремонта подключили энергоблок ТЭС 

К энергосети подключили отремонтированный энергоблок теплоэлектростанции, который был поврежден при обстрелах.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В течение суток на тепловых электростанциях включили в сеть после ремонта 1 из энергоблоков, которые были повреждены при обстрелах", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

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Напомним:

Этой зимой российские оккупанты 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК. Последняя атака произошла в ночь на 13 февраля.

В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии, все потребители в Днепре запитаны. Восстановление работы ТЭС будет длительным.

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Экономическая правда