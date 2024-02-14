К энергосистеме после ремонта подключили энергоблок ТЭС
К энергосети подключили отремонтированный энергоблок теплоэлектростанции, который был поврежден при обстрелах.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В течение суток на тепловых электростанциях включили в сеть после ремонта 1 из энергоблоков, которые были повреждены при обстрелах", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.
Напомним:
Этой зимой российские оккупанты 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК. Последняя атака произошла в ночь на 13 февраля.
В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии, все потребители в Днепре запитаны. Восстановление работы ТЭС будет длительным.
Экономическая правда