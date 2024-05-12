Экономика Польши может пострадать от принудительного возвращения мужчин в Украину - Forbes

Польша готова помочь Украине в репатриации мужчин призывного возраста, подлежащих мобилизации, но если это произойдет, то это окажет влияние на экономику Польши.

Об этом сообщает издание Forbes.

Так, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь украинским властям вернуть мужчин, добавив, что "все возможно" относительно механизмов, которые может использовать Польша.

По данным Forbes, это решение может иметь значительное влияние на польскую экономику, ведь из более миллиона украинцев, которые приехали в Польшу с начала полномасштабного вторжения, 371 000 - это мужчины призывного возраста.

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Отчет компании Deloitte показал, что украинские беженцы внесли 0,7-1,1% в ВВП Польши в 2023 году, а в долгосрочной перспективе, по оценкам, этот эффект возрастет до 0,9-1,35%.

Благодаря увеличению фонда оплаты труда, росту частного потребления и притока иностранного капитала доходы государственного бюджета Польши выросли на 10,1-13,7 млрд злотых ($2,525-3,425 млрд) в 2022 году и 14,7-19,9 млрд злотых ($3,675-4,975 млрд) в 2023 году, что значительно компенсировало государственные расходы на беженцев в размере 15 млрд злотых ($3,75 млрд) в 2022 году и 5 млрд злотых ($1,25 млрд) в 2023 году, говорится в докладе.

Большинство украинцев в Польше работают в таких секторах, как промышленное производство, транспортные услуги и строительство, причем почти половина из них выполняет работу, которая не соответствует их квалификации.

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Также, в прошлом году почти 10% новых частных предприятий в Польше были основаны украинцами, больше всего в сфере строительства, информационно-коммуникационных и других услуг.

Большинство украинцев, прибывших в Польшу после февраля 2022 года, получили временную защиту, что позволяет им работать и пользоваться государственными услугами даже без действительных документов, удостоверяющих личность. Однако срок действия этого положения истекает 30 июня, и неизвестно, будет ли он продлен, пишет издание.

Специалист по легализации трудоустройства в агентстве Contrain Group Андрей Арканюк отмечает, что Киев и Варшава подписали соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах, а это означает, что решения об уклонении от мобилизации в Украине могут быть успешно выполнены в Польше.

"Если это произойдет в больших масштабах, то может произойти массовый выезд граждан Украины призывного возраста из Польши", - говорит он.

Напомним:

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее отвергла сообщения о том, что ее страна поможет отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяла, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что его государство вряд ли будет помогать Киеву вернуть украинцев призывного возраста силой и ожидает, что дискуссия по этому вопросу будет продолжаться между странами ЕС.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцам, выехавшим из страны, нужно будет вернуться, чтобы восстанавливать экономику.