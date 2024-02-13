Відновлення роботи ТЕС на Дніпропетровщині буде тривалим – ДТЕК

Відновлення роботи ТЕС на Дніпропетровщині, критичне обладнання якої було пошкоджене унаслідок російської атаки дронами у ніч на 13 лютого, буде тривалим.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук, пише "Укрінформ".

"На жаль, багато дронів влучило у станцію, пошкоджене критичне великогабаритне обладнання. Зараз відбувається аналіз пошкоджень. Знеструмлених споживачів у Дніпрі та області немає", - розповів Сахарук.

Водночас, за його словами, схема заживлення споживачів є ненадійною через відсутність у ній важливого енергооб'єкта. Серед пошкодженого обладнання є таке, що, за словами Сахарука, неможливо замінити швидко.

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"Терміни відновлення будуть значні. Це питання не про години й дні, а про тижні й навіть місяці", - підкреслив він.

Сахарук додав, що за останні два тижні росіяни атакували три ТЕС, що належать ДТЕК: ударів зазнали станції у Кривому Розі та Кураховому.

Нагадаємо:

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Цієї зими російські окупанти 40 разів атакували енергостанції ДТЕК. Остання атака сталася у ніч на 13 лютого.

Внаслідок російської атаки у ніч на 13 лютого одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії, усі споживачі в Дніпрі заживлені.

Економічна правда