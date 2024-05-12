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Ирак не согласится на новое сокращение добычи нефти странами ОПЕК - Reuters

Воскресенье, 12 мая 2024, 16:53 - Артур Крыжный

Министр нефти Ирака заявил, что Ирак осуществил достаточно добровольных сокращений добычи нефти и не согласится на любые дополнительные сокращения, принятые ОПЕК+ на следующей встрече.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Источники сообщили, что ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители, не входящие в ОПЕК, может продолжить некоторые добровольные сокращения добычи, если спрос не восстановится.

Отвечая на вопрос журналиста, согласится ли Ирак продолжить добровольное сокращение добычи на встрече ОПЕК+, министр сказал, что Ирак достаточно сократил добычу и не согласится ни на какое новое сокращение.

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Ирак неоднократно заявлял, что привержен добровольному сокращению добычи, первоначально объявленному ОПЕК+ в 2023 году, но превысил свою квоту на добычу на 602 000 баррелей в сутки за первые три месяца 2024 года.

Группа заявила, что Багдад согласился компенсировать это дополнительным сокращением добычи в течение оставшейся части года.

Экономическая правда.

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нефть ОПЕК Ирак
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