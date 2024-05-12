Ирак не согласится на новое сокращение добычи нефти странами ОПЕК - Reuters

Министр нефти Ирака заявил, что Ирак осуществил достаточно добровольных сокращений добычи нефти и не согласится на любые дополнительные сокращения, принятые ОПЕК+ на следующей встрече.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Источники сообщили, что ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители, не входящие в ОПЕК, может продолжить некоторые добровольные сокращения добычи, если спрос не восстановится.

Отвечая на вопрос журналиста, согласится ли Ирак продолжить добровольное сокращение добычи на встрече ОПЕК+, министр сказал, что Ирак достаточно сократил добычу и не согласится ни на какое новое сокращение.

Реклама:

Ирак неоднократно заявлял, что привержен добровольному сокращению добычи, первоначально объявленному ОПЕК+ в 2023 году, но превысил свою квоту на добычу на 602 000 баррелей в сутки за первые три месяца 2024 года.

Группа заявила, что Багдад согласился компенсировать это дополнительным сокращением добычи в течение оставшейся части года.

Экономическая правда.

Реклама: