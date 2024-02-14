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До енергосистеми після ремонту під'єднали енергоблок ТЕС 

Середа, 14 лютого 2024, 11:10 - Економічна правда

До енергомережі під’єднали відремонтований енергоблок теплоелектростанції, який був пошкоджений при обстрілах.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Протягом доби на теплових електростанціях включили в мережу після ремонту 1 з енергоблоків, що були пошкоджені при обстрілах", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

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Нагадаємо: 

Цієї зими російські окупанти 40 разів атакували енергостанції ДТЕК. Остання атака сталася у ніч на 13 лютого.

Внаслідок російської атаки у ніч на 13 лютого одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії, усі споживачі в Дніпрі заживлені. Відновлення роботи ТЕС буде тривалим.

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Економічна правда

Укренерго ТЕС енергетика
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