До енергосистеми після ремонту під'єднали енергоблок ТЕС
До енергомережі під’єднали відремонтований енергоблок теплоелектростанції, який був пошкоджений при обстрілах.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Протягом доби на теплових електростанціях включили в мережу після ремонту 1 з енергоблоків, що були пошкоджені при обстрілах", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначають, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.
Нагадаємо:
Цієї зими російські окупанти 40 разів атакували енергостанції ДТЕК. Остання атака сталася у ніч на 13 лютого.
Внаслідок російської атаки у ніч на 13 лютого одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії, усі споживачі в Дніпрі заживлені. Відновлення роботи ТЕС буде тривалим.
Економічна правда