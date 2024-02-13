Росіяни цієї зими 40 разів атакували енергостанції ДТЕК

Цієї зими російські окупанти 40 разів атакували енергостанції ДТЕК. Остання атака сталася у ніч на 13 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Так, одна з останніх атак відбулась цієї ночі. Безпілотники пошкодили ТЕС в Дніпропетровській області. Електростанція зупинила роботу, але вдалося уникнути відключень.

Зараз енергетики працюють, щоб перерозподілити електрику по Дніпропетровській області таким чином, аби світло було доступно кожному споживачеві, додали в ДТЕК.

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Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки у ніч на 13 лютого одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії.

Економічна правда

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