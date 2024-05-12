Американский интернет-гигант Amazon объявит о новых инвестициях во Францию в размере 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, о новых инвестициях объявит британский фармацевтический гигант GSK.

В то же время консалтинговая компания Accenture объявит о планах создания новых рабочих мест в секторе искусственного интеллекта.

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Справка. GSK - это транснациональная медицинская, фармацевтическая, микробиологическая компания, со штаб-квартирой в Брентфорде (Большой Лондон, Соединенное Королевство). По состоянию на 2013 год шестая фармацевтическая компания планеты по доходам.

Accenture plc - это консалтинговая компания из списка Fortune Global 500, которая уже поглотила более 280 меньших фирм, из которых 165 компаний за последние 5 лет. По состоянию на 2022 год Accenture считается крупнейшей консалтинговой компанией в мире по количеству сотрудников.