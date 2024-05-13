Китайские авто охватили 15% апрельского рынка новых легковушек в Украине

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше чем в апреле 2023 года.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Из этого количества: новых – 845 ед. (+66%); б/у – 317 ед. (+17%) ед. В целом автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 77%.

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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

VOLKSWAGEN ID.4 - 141 ед;

HONDA M-NV – 72 ед.;

NISSAN Ariya – 68 ед.;

BYD Song Plus - 52 ед.;

Chery Tiggo 4 Pro - 47 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

VOLKSWAGEN ID.4 - 68 ед;

NISSAN Ariya – 42 ед.;

TOYOTA BZ4X - 19 ед;

HONDA M-NV – 17 ед.;

HONDA eNS1 - 15 ед.

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Напомним:

В апреле спрос на гибридные авто в Украине вырос на 43% по отношению к прошлому году.