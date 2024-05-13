Россия вынуждена менять арктические морские пути поставки СПГ из-за санкций ЕС

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Российский путь транспортировки своего СПГ из арктических портов в Азию, проходивший по Европе, может быть остановлен из-за нового пакета санкций, однако эффект на возможности экспорта российских энергоресурсов пока неизвестен.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас российские терминалы, находящиеся на арктическом побережье России, например терминал "Ямал-СПГ", экспортирует газ через Европу, потому что в портах Бельгии и Франции российский СПГ из арктических транспортировочных судов, приспособленных к условиям экстремально низкой температуры, перегоняют в обычные танкеры, которые продолжают свой путь в Азию.

При этом, часть российского СПГ, перегоняемого в портах, оседает на европейских рынках. Новым пакетом санкций ЕС стремится обрезать такую возможность.

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Политики ЕС обсуждают этот шаг как часть 14-го пакета санкций против России. Хотя полного запрета не будет, это будет первый случай, когда Европа применяет конкретные меры против российского СПГ.

В Bloomberg отмечают, что в случае одобрения, эта мера может привести к увеличению объемов российского топлива, циркулирующего в Европе. Она также может вызвать проблемы с контрактами для европейских логистических компаний и политическую реакцию со стороны других стран-покупателей газа.

"Например, „Новатэк" мог бы разгружать грузы, предназначенные для Азии, в Европе и использовать локальные свопы. Это означает, что она могла бы получать газ из других источников для поставки азиатским клиентам.

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Как следствие, это "откроет европейские правительства для обвинений в том, что они увеличивают поставки российского СПГ, хотя утверждают, что пытаются его минимизировать", - сказал руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ в Energy Aspects Джеймс Воддел.

Для российских поставок это будет означать усложнение логистики. Для заводов российской "Новатэк", экспортирующей большинство СПГ, остановки в портах ЕС необходимы во всех сезонах кроме летнего и осеннего, когда северные морские пути освобождаются ото льда и позволяют экспортировать газ в Азию напрямую. По данным Energy Aspects, доставка грузов из Ямальского СПГ напрямую в Азию приведет к увеличению расходов на фрахт и логистику, а также к более длительному простою ледоколов.

bloomberg

Россия в случае принятия санкций может найти некоторые альтернативные пути доставки. Например, использовать свой порт Мурманск, или увеличить экспорт в летний сезон. Однако такие варианты являются "костылями" для российского экспорта.

При таком сценарии, могут пострадать российские контракты на поставку 3 млн тонн СПГ в Китай в год, что может вызвать реакцию в Пекине.

Кроме этого, от новых санкций могут пострадать Европейские компании, такие как немецкая государственная компания Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc и TotalEnergies SE. Они полагаются на перевалку ямальских грузов в Зебрюгге и Монтуаре. Срок действия их контрактов не истечет до 2038 и 2041 годов, что потенциально приведет к сообщениям о форс-мажорных обстоятельствах или договорным спорам, если перевалка будет запрещена.

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Напомним:

Еврокомиссия предложила ввести ограничения в отношении 11 судов, которые способствуют способности России вести ее полномасштабную войну против Украины.

Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт сжиженного газа (СПГ) из России, хотя полное эмбарго не планируется.

Экономическая правда