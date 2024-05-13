Киевметрополитен объявил тендер на продолжение строительства метро на Виноградаре

КП "Киевский метрополитен" объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет около 14 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По результатам проведенной государственной экспертизы и на основании полученного положительного экспертного отчета, ожидаемая стоимость закупки составляет 13 млрд 956 млн 843 тыс 711,13 грн, сообщили в КГГА.

Прием предложений продлится до 28 мая 2024 года.

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В настоящее время построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла, частично построены двухъярусные тоннели.

В КГГА напомнили, что в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторг договор с АО "Киевметрострой" из-за неудовлетворительных сроков выполнения работ. Также в суде решается вопрос о взыскании части предварительной оплаты.

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Напомним:

Киевская местная прокуратура выяснила, что в мае 2019 года должностные лица "Киевметростроя" разместили более 1,5 млрд грн, полученные из бюджета города на строительные работы, на депозит в Укргазбанке. Как установило следствие, начисленные проценты чиновники использовали для собственного обогащения.

Хозяйственный суд города Киева еще в 2022 году полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании средств в бюджет столицы.