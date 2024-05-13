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Microsoft инвестирует 4 миллиарда евро в французские облачные сервисы и службы ИИ

Понедельник, 13 мая 2024, 09:44 - Анастасия Дячкина

Корпорация Microsoft планирует потратить 4 миллиарда евро (4,3 миллиарда долларов) на создание облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта во Франции, объявив о последних значительных затратах на технологии искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

Американская фирма стремится помочь научить миллион людей и поддержать 2500 стартапов к 2027 году в европейской стране, говорится в заявлении.

В начале этого года Microsoft объявила о партнерстве и инвестировала 15 миллионов евро в парижский стартап Mistral AI, конкурирующий с OpenAI.

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Напомним:

Microsoft откроет высокотехнологичный дата-центр за 3,3 млрд долл в штате Висконсин - на том самом месте, где собиралась построить завод стоимостью 10 млрд долл тайваньская Foxconn.

Microsoft компании
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Экономическая правда
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