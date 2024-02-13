Через обстріли одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила роботу – Міненерго

Внаслідок російської атаки у ніч на 13 лютого одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії, усі споживачі в Дніпрі заживлені.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що РФ у ніч на 13 лютого атакувала одну з ТЕС на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за кілька годин.

"Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії. Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів", – йдеться в повідомленні.

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У міністерстві повідомляють, що наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень. Усі споживачі в Дніпрі – зі світлом.

Нагадаємо:

Енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 40 тисяч абонентів у Павлограді та прилеглих районах, які були знеструмлені внаслідок нічної атаки ворожими дронами.

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12 лютого внаслідок ворожої атаки відключилась підстанція 330 кВ "Укренерго" в Павлограді, що на Дніпропетровщині. Знеструмились понад 53 тис побутових споживачів у самому Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість – завод та сім шахт.