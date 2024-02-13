В Украине может появиться рынок систем сохранения энергии: инвестиции - полмиллиарда долларов

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" в 2023 году выдал рекордные 11 техусловий для строительства промышленных систем сохранения энергии. Проекты потребуют инвестиций в более чем полмиллиарда долларов.

Об этом говорится в статье Forbes.

Крупнейшая топливная компания Украины "ОККО" планирует построить систему сохранения энергии мощностью 20 МВт. Инвестиции в проект оцениваются в 20-22 млн евро.

Отмечается, что компания планирует предоставлять вспомогательные услуги "Укрэнерго" по балансировке энергосистемы с помощью этого energy storage.

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Система сохранения энергии работает как мощный powerbank: может накапливать солнечную энергию днем и отпускать ее вечером, что позволяет стабилизировать энергосистему.

Кроме ОККО, в 2023 году техусловия для строительства системы сохранения энергии от "Укрэнерго" получили еще 10 компаний.

Всего НЭК выдала техусловия на 1129 МВт систем сохранения энергии. Из которых 70% - в 2023-м. Однако перечень всех компаний в "Укрэнерго" не называют, ссылаясь на коммерческую тайну.

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Глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус прогнозирует, что первые промышленные energy storages будут построены в Украине уже в этом году. Основной причиной интереса бизнеса к промышленным батарейкам он называет удешевление технологий хранения энергии.

Так, по оценке американской лаборатории по изучению возобновляемой энергии NREL, с 2021 до 2024 года средняя цена за кВт мощности литий-ионной системы хранения энергии снизилась на 24% до 720 кВт за долл.

Forbes подсчитало, что при такой средней цене проекты, которые получили ТЭО в 2023 году на 756 МВт потребуют инвестиций более 544 млн долл.

Среди компаний, которые получили техусловия и близки к предоставлению вспомогательных услуг "Укрэнерго" - винницкая энергетическая компания Kness, топливная компания "ОККО", компания "МХП Эко Энерджи", которая планирует использовать energy storage вместе с солнечной электростанцией для собственных нужд цеха.

Причиной этого является то, что на рынке вспомогательных услуг накапливаются долги и эта деятельность недостаточно урегулирована законодательно.