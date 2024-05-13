Amazon инвестирует $1,3 млрд на развитие ИИ и инфраструктуры во Франции

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Компания Amazon заявила об инвестициях в размере 1,3 млрд долл в экономику Франции. Речь идет о развитии генеративного ИИ, а также инвестициях в инфраструктуру.

Об этом сообщает Reuters.

Растущая популярность GenAI подпитывает спрос на облачные сервисы, а Франция стала центром ИИ с такими перспективными стартапами, как Mistral и Poolside. Такие компании, как Meta и Google, создали в стране исследовательские центры ИИ.

Amazon инвестировала более 20 миллиардов евро в свои французские операции с 2010 года и насчитывает более 22 000 постоянных работников в своих облачных и онлайн-магазинах.

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Новые инвестиции предлагают создать дополнительные 3 000 рабочих мест.

Напомним:

Несмотря на общее снижение глобальных инвестиций венчурного капитала, чистые технологии (Cleantech) и искусственный интеллект (ИИ) стали наиболее привлекательными секторами для инвесторов, семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли.

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