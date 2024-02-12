Враг ночью атаковал подстанцию "Укрэнерго" на Днепропетровщине

В ночь на 12 февраля россияне повредили дронами подстанцию "Укрэнерго" на Днепропетровщине, без света оставались более 53 тысяч абонентов, в том числе семь шахт, где находилось более 1 тысячи работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в результате вражеской атаки отключилась подстанция 330 кВ "Укрэнерго" в Павлограде Днепропетровской области. Там произошел пожар, повреждено энергетическое оборудование.

При этом обесточились более 53 тыс бытовых потребителей в самом Павлограде и прилегающих районах, а также промышленность - завод и семь шахт.

Реклама:

"На момент атаки в шахтах под землей находились более 1000 работников. Людей на поверхность не выводили - шахты и завод были запитаны по резервной схеме. Позже подстанция запитана от дизель-генератора", - говорится в сообщении.

Сейчас пожар удалось ликвидировать, а потребителей электроэнергии частично запитать. Однако из-за ненадежности схемы подключения в 8 утра потребители, которые были запитаны, снова обесточивались.

Добавляется, что в Павлограде и прилегающих территориях без напряжения около 30 тыс абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

Реклама:

Экономическая правда.