Из-за недостатка мощностей на сутки планируют отключать от электричества промышленность
Из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры и недостатка электроэнергии на сутки планируют ограничивать промышленных потребителей.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
Украинская энергетика продолжает находиться в затруднительном положении.
За прошедшие сутки потребности энергосистемы покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью из Польши, Румынии и Словакии. Объем экстренной помощи увеличился с менее чем 1%, до примерно 2% от суточного потребления энергосистемы.
Из-за недостатка электроэнергии, планируют вводить ограничения для промышленных потребителей.
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Напомним:
Вследствие вражеских атак, по всей деоккупированной части Херсонщины отсутствует электроэнергия. Это, в частности, привело к авариям в системе водоснабжения.