Из-за недостатка мощностей на сутки планируют отключать от электричества промышленность

Из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры и недостатка электроэнергии на сутки планируют ограничивать промышленных потребителей.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Украинская энергетика продолжает находиться в затруднительном положении.

За прошедшие сутки потребности энергосистемы покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью из Польши, Румынии и Словакии. Объем экстренной помощи увеличился с менее чем 1%, до примерно 2% от суточного потребления энергосистемы.

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Из-за недостатка электроэнергии, планируют вводить ограничения для промышленных потребителей.

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Напомним:

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Вследствие вражеских атак, по всей деоккупированной части Херсонщины отсутствует электроэнергия. Это, в частности, привело к авариям в системе водоснабжения.