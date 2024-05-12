Из-за аварии на водопроводе часть Бердянска осталась без воды

Часть временно оккупированного Бердянска осталась без воды из-за аварии на водопроводе.

Об этом сообщает начальник Бердянской МВА Виктория Галицина.

"Часть Бердянска осталась без воды из-за очередного прорыва. Под руководством рашистов в оккупированном городе такие ситуации случаются одна за другой", - написала она.

По сообщениям оккупантов, на этот раз прорыв произошел на Бердовском водоводе, из-за чего часть города осталась без водоснабжения.

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Информации о том, когда будут завершены ремонтные работы нет.

Экономическая правда.