Из-за аварии на водопроводе часть Бердянска осталась без воды
Воскресенье, 12 мая 2024, 17:27 -
Часть временно оккупированного Бердянска осталась без воды из-за аварии на водопроводе.
Об этом сообщает начальник Бердянской МВА Виктория Галицина.
"Часть Бердянска осталась без воды из-за очередного прорыва. Под руководством рашистов в оккупированном городе такие ситуации случаются одна за другой", - написала она.
По сообщениям оккупантов, на этот раз прорыв произошел на Бердовском водоводе, из-за чего часть города осталась без водоснабжения.
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Информации о том, когда будут завершены ремонтные работы нет.
Экономическая правда.
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