ПриватБанк запустил для бизнеса бесплатный тестовый режим валютной Торговой платформы
ПриватБанк открыл украинскому бизнесу возможность проведения валютно-обменных операций посредством сервиса Торговая платформа.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Клиенты смогут онлайн управлять валютно-обменными операциями, самостоятельно выбирать комфортный курс и закрывать сделки мгновенно. Всем новым клиентам Торговой платформы пользование в течение первых 3 месяцев будут бесплатными.
Торговая платформа позволяет клиентам:
- следить за курсами валют в режиме онлайн и совершать валютно-обменные операции по рыночному курсу;
- вдвое увеличить время для обмена: с 9:30 до 16:00;
- создавать заявки в режиме 24/7;
- мгновенно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты;
- автоматически получать лучший курс и меньшую комиссию при увеличении объемов валютно-обменных операций.
Воспользоваться предложением банка с 0% комиссией за валютно-обменные операции в течение 3 месяцев с даты проведения первой операции на Торговой платформе могут юридические лица, среднемесячный объем валютно-обменных операций которых превышает 10 000 долл (или эквивалент в пересчете в доллар США) и которые на дату старта акции не имеют валютных счетов в ПриватБанке (или по валютным счетам, открытым в ПриватБанке, не было операций в течение 92+ дней).
Напомним:
ПриватБанк запустил для украинских предпринимателей, которые открывают свой счет ФЛП через сайт банка, возможность сделать это в несколько шагов как с помощью Smart ID и КЭП ПриватБанка, так и через Дія.Підпис государственного сервиса "Дія".