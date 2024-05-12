"Газпром" понес рекордные убытки за 25 лет: что планирует делать Кремль

Российский энергетический гигант "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет, но Кремль собирается еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Х (Twitter).

В 2023 году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку примерно в 629 млрд рублей (6,9 млрд долларов). Война России против Украины и ухудшение отношений с Западом ограничили деятельность "Газпрома".

В разведке считают, что доходы российской компании будут уменьшаться до 2030 года из-за переориентации экспорта с европейских рынков. "Газпром" смог переориентировать часть своего экспорта на альтернативные рынки. Но это лишь от 5% до 10% потерянных европейских продаж в 2023 году.

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По мнению разведчиков, продажи "Газпрома" могут увеличиться за счет строительства новой инфраструктуры, к примеру, газопровода "Сила Сибири 2".

В 2023 году "Газпром" заплатил российскому бюджету 28 млрд долларов - это 9% от общих доходов бюджета РФ.

"Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, способствовало решению "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%", - говорится в сводке.

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Напомним:

Ранее стало известно, что российский "Газпром" за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл).