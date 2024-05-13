В Украине более 4 тысяч айтишников имеют бронирование от мобилизации: как получить

На май 2024 года более 4 тыс айтишников имеют бронирование от мобилизации, еще 1 300 ожидают бронирования.

Об этом сообщает DOU со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

"По состоянию на сейчас процедура бронирования остается в силе. Подача списков не приостановилась, компании продолжают подаваться. Но срок ожидания решения несколько увеличился. Это происходит волнами и связано с большой нагрузкой на Генеральный штаб и Минэкономики", - отмечают в Минцифры.

В DOU сообщают, что компания может забронировать своих сотрудников при следующих условиях:

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Компания должна иметь статус критически важного для функционирования экономики предприятия, который она подтверждает ежегодно. Для этого надо соответствовать хотя бы трем критериям из семи, определенных в постановлении КМУ .

Компания может забронировать только штатного работника, оформленного по КЗоТу. ФЛП и гиг-контракторов не бронируют.

Компания может забронировать 50% своих военнообязанных работников.

Работники должны иметь актуальные военно-учетные документы (обновленные, после вступления в силу "Закона о мобилизации".

Работники должны иметь недефицитные военно-учетные специальности (руководителей компаний и их заместителей бронируют независимо от ВОС и звания).

Напомним:

Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных, передав функции по согласованию списков забронированных от Генерального штаба в Министерство обороны.

На месяц автоматически продлили отсрочку от мобилизации, для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики.

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Экономическая правда