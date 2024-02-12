В Польше будут проверять все украинское зерно, которое идет через нее транзитом

Польские службы будут проверять на границе все украинское зерно, которое идет транзитом в другие страны и порты.

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития села РП Михал Колодзейчак в интервью PAP сообщил, передает Укринформ.

"Сегодня пойдут четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе (с Украиной - ред.), которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту, и является только транзитным зерном",- заявил Колодзейчак.

Чиновник пояснил, что это будет делаться потому, что после того, как это зерно попадает транзитом в Германию и там выясняется, что оно плохого качества, то оно "на 99% возвращается в Польшу уже как европейское зерно".

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По его словам, подобные случаи также случаются в портах.

"Это зерно не возвращается в Украину, а в Польшу", - подчеркнул Колодзейчак.

Также он отметил, что обратится за получением детальных данных об украинском зерне, которое было возвращено в Польшу как некачественное из Германии и портов.

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Также польский чиновник заявил, что поручит создать информационную платформу, с помощью которой польские аграрии смогут сообщать о проблемах и нарушениях в телефонном и онлайн-режиме непосредственно в министерство.

Напоминаем:

Польские фермеры начали акции протеста неподалеку от пункта пропуска "Зосин", также заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобичув" и "Медика - Шегини".

На утро на двух заблокированных польскими протестующими пунктах пропуска на пересечение границы ожидали 1050 грузовиков.