У Польщі перевірятимуть все українське збіжжя, яке йде через неї транзитом

Польські служби перевірятимуть на кордоні все українське зерно, яке йде транзитом до інших країн та портів.

Про це повідомив заступник міністра сільського господарства і розвитку села РП Міхал Колодзєйчак в інтерв’ю PAP повідомив, передає Укрінформ.

"Сьогодні підуть чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все збіжжя на кордоні (з Україною – ред.), яке підлягає пломбуванню, підлягає експорту, і є тільки транзитним збіжжям",- заявив Колодзєйчак.

Чиновник пояснив, що це робитиметься тому, що після того, яке це збіжжя потрапляє транзитом до Німеччини і там з’ясовується, що воно поганої якості, то воно "на 99% повертається до Польщі вже як європейське збіжжя".

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За його словами, схожі випадки також трапляються в портах.

"Це збіжжя не повертається в Україну, а до Польщі", - наголосив Колодзєйчак.

Також він зазначив, що звернеться щодо отримання детальних даних про українське збіжжя, яке було повернуте до Польщі як неякісне з Німеччини та портів.

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Також польський чиновник заявив, що доручить створити інформаційну платформу, за допомогою якої польські аграрії зможуть повідомляти про проблеми та порушення в телефонному та онлайн-режимі безпосередньо до міністерства.

Нагадуємо:

Польські фермери розпочали акції протесту неподалік від пункту пропуску "Зосін", також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув" та "Медика – Шегині".

На ранок на двох заблокованих польськими протестувальниками пунктах пропуску на перетин кордону очікували 1050 вантажівок.